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إيطاليا: إعادة اكتشاف أفرا بيهن رائدة الأدب الإنجليزي

عرض مسرحي لأول مرة فى 12 مارس

17 فبراير 2025, 09:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 17 - روما - تعد الكاتبة المسرحية والروائية أفرا بيهن (1640-1689) واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ الأدب الإنجليزي. فقد وصفها الكاتب والروائي الشهير فرجينيا وولف بأنها "ملكة الأدب الإنجليزي" ورائدة في مجال الأدب النسائي، وقالت: "يجب على جميع النساء أن ينثرن الزهور على قبر أفرا بيهن... لأنها منحتهن الحق في التعبير عن آرائهن".

تحتفل مؤسسة تياترو ديو بإعادة اكتشاف حياة وأعمال أفرا بيهن من خلال مشروع ضخم، يُتوقع أن يُنفذ في الأسابيع القادمة. يشمل المشروع عرضًا للمسرحية الشهيرة L'avventuriero (التي سيتم عرضها لأول مرة في إيطاليا في 12 مارس)، وهي واحدة من أهم مسرحياتها. كما يتضمن المشروع المؤتمر الدولي Aphra Behn tra Pagina e Teatro بالتعاون مع جامعة بارما في 20 و21 مارس، بالإضافة إلى سلسلة من القراءات الحية لبعض أعمالها المتميزة.

على الرغم من أن حياة أفرا بيهن محاطة بالغموض، فإن ما هو معروف عنها مثير للغاية. يقال إنها أمضت جزءًا من شبابها في مستعمرة سورينام، وعملت جاسوسة لصالح ملك إنجلترا تحت اسم مستعار هو "أستريا"، الذي استخدمته لاحقًا كاسم مسرحي.

واصبحت أول امرأة في التقليد الأنجلو-ساكسوني التي تحقق استقلالًا مهنيًا عبر الكتابة. (أنسامد).

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