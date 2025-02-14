إيطاليا: 93% من الإيطاليين يتناولون وجبة خفيفة في العمل

استهدفت الدراسة فئة البالغين بين 18 و65 عامًا الذين يعملون في المكاتب، وتوصلت إلى نتائج مثيرة للاهتمام حول عادات تناول الوجبات الخفيفة في بيئة العمل.
ووفقًا للدراسة، فإن 43% من الإيطاليين يحرصون على تناول الوجبة الخفيفة بشكل جماعي مع زملائهم في العمل، في حين يفضل 44% تناولها بمفردهم بسبب ضيق الوقت.
ورغم ذلك، يعتبر وقت تناول الوجبة الخفيفة لحظة هامة للراحة والاسترخاء بالنسبة لـ60% من المشاركين، حيث يساعد هذا في تخفيف التوترات وتجديد النشاط بعيدًا عن ضغط العمل.
وفيما يتعلق بالأنواع المفضلة من الوجبات الخفيفة، فقد تصدرت الفاكهة قائمة المأكولات الأكثر استهلاكًا بنسبة 52%، يليها البسكويت بنسبة 48% وأطباق الوجبات الخفيفة بنسبة 47.5%. كما تضمن الاستطلاع تفضيلات أخرى مثل الزبادي (34%) والسندوتشات المالحة (22%)، إلى جانب الحلويات المحلية والبيتزا.
وعن المشروبات المرافقة للوجبات الخفيفة، كان الماء في المرتبة الأولى بنسبة 52%، تلاه القهوة والكابتشينو والشعير بنسبة 48%. كما لوحظ ارتفاع في استهلاك الشاي والمشروبات العشبية (25%) وعصائر الفاكهة (24%).
أما فيما يخص مصادر الوجبات الخفيفة، فإن 57% من الإيطاليين يفضلون جلبها من المنزل أثناء التسوق اليومي في السوبر ماركت، بينما يشتري 14% منهم الوجبات الخفيفة من ماكينة البيع أو من المتاجر القريبة من أماكن عملهم. (أنسامد).
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