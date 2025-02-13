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إيطاليا تحتفل بعيد الحب: فعاليات فنية مميزة في مدن متعددة

13 فبراير 2025, 09:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 13 - روما - من روما إلى ترييستي، ومن تورينو إلى نابولي، ومن ميلانو إلى بادوا، تحتفل مختلف المدن الإيطالية بعيد الحب من خلال سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تجمع بين الفن والرومانسية. هذا العام، لا يقتصر الاحتفال على العشاق فقط، بل يمتد ليشمل كل من يعشق الفن والجمال.

في العاصمة الإيطالية، يقدم برنامج "RomAmor" العديد من الأنشطة التي تمتد من 13 إلى 16 فبراير. تشمل الفعاليات جولات إرشادية، معارض خاصة، قراءات درامية، وعروض فنية مخصصة. من أبرز المعارض في هذا العام معرض "أبطال التعبيرية الإيطالية"، الذي يعرض 130 عملاً فنياً يستكشف العلاقة بين الحب والفن. في متحف روما، يمكن للزوار الاستمتاع بزيارة "Torlonia Alcove"، وهو مكان يعيد أسطورة كيوبيد وسايكي إلى الحياة. كما يقدم المعرض الفلكي عرضًا رقميًا بعنوان "سماء العشاق"، الذي يروي قصة حب من ثقافات متعددة.

أما ترييستي، التي تعتبر رمزًا للحب، تحتفل بعيد الحب من خلال معرض خاص في "Sbisà - Magazzino 26" الذي يكرّم الفنانة الأيقونية رافاييلا كارا، حيث يتم عرض أزيائها المسرحية الشهيرة. كما تعد ترييستي بمثابة الخلفية المثالية لأغنية "Tanti auguri" التي اشتهرت بربطها بالحب.

وفي تورينو، يمكن للأزواج الاحتفال بعيد الحب بزيارة المتاحف بتذكرة واحدة فقط في المتحف المصري. وفي نفس المدينة، يقدم معرض إيطاليا عرضًا خاصًا مع تذكرة "2 في 1" للعشاق الذين يزورون المعارض الفنية.

أما في بادوا، فتقدم المتاحف الدخول المجاني للأزواج، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الفن الذين يرغبون في استكشاف التاريخ الفني في أجواء رومانسية.

وفي مونزا، يتم افتتاح معرض "Grandi amori" الذي يعرض مجموعة من المطبوعات الفنية والأعمال القديمة التي تروي أجمل قصص الحب عبر العصور. (أنسامد).

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