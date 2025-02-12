عيد الحب: تجربة فنية مميزة في مدن إيطالية عديدة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

عيد الحب: تجربة فنية مميزة في مدن إيطالية عديدة

12 فبراير 2025, 08:54

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - احتفالاً بعيد الحب، تقدم جاليريا ديتاليا تجربة فنية مميزة في مدن إيطالية عدة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجولات إرشادية عبر معارض مميزة.

فى ميلانو يقام معرض إيطاليا في ساحة سكالا، سيتم تنظيم جولة إرشادية في معرض "مون أمور" حيث يمكن للزوار اكتشاف قصص الحب والغرائب عبر المجموعات الدائمة. تكلفة الزيارة 5 يورو (لا تشمل تذكرة الدخول).

وفي متحف إنتيسا سان باولو، يعرض معرض "عبقرية ميلانو" أعمالاً لفنانين عظماء مثل ليوناردو دافنشي وفرانشيسكو هايز، بالإضافة إلى لوحات معاصرة.

وفى نابولي سيتم تنظيم جولة إرشادية بعنوان "النساء المحبوبات" بتكلفة 7 يورو (لا تشمل تذكرة الدخول). .

أما فى تورينو سيتم تنظيم جولة لعيد الحب عبر المجموعات الدائمة لاكتشاف مشاعر الحب في الفن. الجولة ستكون بتكلفة 5 يورو (لا تشمل تذكرة الدخول).

وفى فيتشنزا ستنظم جولة إرشادية حول "الآلام الإلهية" مع النشاط المجاني (باستثناء تذكرة الدخول) .

كل الفعاليات تتطلب حجزاً مسبقاً في بعض المواقع، لذا يُنصح بالتأكد من التفاصيل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:34

ميلوني: ضرورة معالجة انخفاض معدل المواليد

17:29

البابا فرنسيس لأساقفة أمريكا: "ترحيل الناس يقوض الكرامة"

09:48

مذابح الفويب: ماتاريلا يدين "العنف الوحشي" لميليشيات تيتو

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:34

ميلوني: ضرورة معالجة انخفاض معدل المواليد

17:29

البابا فرنسيس لأساقفة أمريكا: "ترحيل الناس يقوض الكرامة"

09:48

مذابح الفويب: ماتاريلا يدين "العنف الوحشي" لميليشيات تيتو