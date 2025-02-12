عيد الحب: تجربة فنية مميزة في مدن إيطالية عديدة

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - احتفالاً بعيد الحب، تقدم جاليريا ديتاليا تجربة فنية مميزة في مدن إيطالية عدة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجولات إرشادية عبر معارض مميزة.فى ميلانو يقام معرض إيطاليا في ساحة سكالا، سيتم تنظيم جولة إرشادية في معرض "مون أمور" حيث يمكن للزوار اكتشاف قصص الحب والغرائب عبر المجموعات الدائمة. تكلفة الزيارة 5 يورو (لا تشمل تذكرة الدخول).وفي متحف إنتيسا سان باولو، يعرض معرض "عبقرية ميلانو" أعمالاً لفنانين عظماء مثل ليوناردو دافنشي وفرانشيسكو هايز، بالإضافة إلى لوحات معاصرة.وفى نابولي سيتم تنظيم جولة إرشادية بعنوان "النساء المحبوبات" بتكلفة 7 يورو (لا تشمل تذكرة الدخول). .أما فى تورينو سيتم تنظيم جولة لعيد الحب عبر المجموعات الدائمة لاكتشاف مشاعر الحب في الفن. الجولة ستكون بتكلفة 5 يورو (لا تشمل تذكرة الدخول).وفى فيتشنزا ستنظم جولة إرشادية حول "الآلام الإلهية" مع النشاط المجاني (باستثناء تذكرة الدخول) .كل الفعاليات تتطلب حجزاً مسبقاً في بعض المواقع، لذا يُنصح بالتأكد من التفاصيل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. (أنسامد).

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