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بولجاري تُعلن عن منتجعها الفاخر في جزر الباهاما

11 فبراير 2025, 08:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 11 - روما - أعلنت شركة فنادق ومنتجعات بولجاري عن أحدث مشاريعها الفاخرة، منتجع بولجاري ومانسيونز كايف كاي في جزر الباهاما، الذي من المقرر افتتاحه في عام 2029.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من المشاريع الكبرى المقررة في جزر المالديف وشاطئ ميامي وبودروم، التي ستُفتتح بين عامي 2026 و2027، ليصل بذلك عدد فنادق ومنتجعات بولجاري إلى 13 منتجعًا فاخرًا حول العالم، بما في ذلك مواقع في ميلانو، لندن، دبي، باريس، شنغهاي، بكين، وطوكيو.

يقع المنتجع على جزيرة كايف كاي الخاصة، التي تمتد على 220 فدانًا في جزر إكسوما، وتُعد واحدة من أجمل الجزر في الأرخبيل. سيضم المنتجع 64 جناحًا وفيلا فاخرة مطلة على البحر، بالإضافة إلى 48 مسكنًا خاصًا تحمل علامة بولجاري التجارية للبيع، ما يوفر تجربة لا مثيل لها لرواد الفخامة.

كما سيشمل المنتجع مجموعة واسعة من المرافق والخدمات الفاخرة، مثل مركز سبا متكامل، منطقة رياضية متعددة الاستخدامات، نادي للأطفال، بالإضافة إلى بار بولجارى ومطعم النيكو روميتو الشهير، الذي يقوده شيف الحائز على ثلاث نجوم ميشلان. ولعشاق الترف، سيضم المنتجع أيضًا نادي لا سبياجيا الحصري، فضلاً عن مرسى مجهز يتيح للسكان والزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة المائية. (أنسامد).

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