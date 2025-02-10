مجموعة أرماني تفتتح أول مطعم لها في الصين

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - أعلنت مجموعة الأزياء الإيطالية الفاخرة "أرماني" عن افتتاح أول مطعم لها في الصين (أرماني/كافيه) داخل مركز الصين العالمي للتسوق في بكين.تم تصميم المطعم من قبل مصمم الأزياء جورجيو أرماني وفريقه من المهندسين المعماريين، ويقع مدخله الرئيسي في الطابق الثالث من المتجر، كما يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مصعد داخلي من متجر جورجيو أرماني الموجود في الطوابق الأرضية.يمتد المطعم على مساحة 350 متراً مربعاً، ويتسع لـ 110 أشخاص في القاعات الداخلية و40 شخصاً في الشرفة الخارجية.يتميز التصميم الداخلي بلمسة معاصرة، حيث تمتزج الخطوط الناعمة للأثاث مع جدران مزينة بورق حائط بألوان الأزرق الفاتح والذهبي مع نقش أيقوني لأشجار النخيل، بينما تضيف الأرضيات المكونة من ألواح كبيرة بإطار معدني بلون الشامبين والجدران العاكسة، لمسات من أناقة ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.يقدم المطعم المأكولات الإيطالية مع لمسات عالمية، مع التركيز على جودة المواد الأولية، ودقة التحضير، والعرض الأنيق للأطباق، مما يعكس فلسفة جورجيو أرماني في فن الطهي. (أنسامد).

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