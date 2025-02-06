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لوحة نادرة لرافائيل في المزاد

تقدر بقيمة بين مليونين وثلاثة ملايين دولار

06 فبراير 2025, 08:54

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 6 - روما - من المقرر أن يتم طرح لوحة صغيرة لرافائيل للبيع في مزاد علني بنيويورك، حيث تقدّر قيمتها بين مليونين وثلاثة ملايين دولار.

ستعرض اللوحة الزيتية على الخشب، التي تُصوّر مريم المجدلية في لحظة صلاة، في مزاد دار سوذبيز غداً. يعود تاريخ اللوحة إلى عام 1503، عندما كان رافائيل في العشرين من عمره، وهي واحدة من الأعمال المميزة التي أنجزها في بداية مسيرته الفنية.

كانت اللوحة، التي يبلغ طولها 38 سم وعرضها 13 سم، قد عرضت سابقاً في مزاد كريستيز عام 2000، حيث كانت تُعرف آنذاك باسم "سانتا ماريا ديجيتو"، وقد بيعت آنذاك بمبلغ 611 ألف دولار.

تتحدث داريا فونر، المتخصصة في الفن القديم في دار سوذبيز، لـ ArtNews، عن تميز هذه اللوحة قائلة: "اللوحة مرسومة على جانبين، وعلى الجانب الرخامي يمكن رؤية بصمات أصابع رافائيل".

وأضافت أن رافائيل كان يستخدم أطراف أصابعه في رسم لوحات أخرى من تلك الفترة، مثل لوحة "صلب المسيح"، الموجودة الآن في المعرض الوطني في لندن.

تعد هذه اللوحة جزءًا من ثلاثية صغيرة للعبادة الخاصة، حيث تظهر القديسة مريم المجدلية بدون جرة الزيت، وهو عنصر تقليدي مرتبط بها.

كما تظهر المجدلية في ثوب مصنوع من الشعر، رمزاً لتخليها عن ملذات العالم وتوبة حياتها.

وفقا لفونر، "هذه اللوحة تمثل بداية مسيرة رافائيل، بعد تدريبه في ورشة بيروجينو"، مما يعكس المستوى الفني العالي الذي كان قد بلغه في تلك الفترة المبكرة من حياته المهنية. (أنسامد).

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