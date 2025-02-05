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معرض سالوني ديل موبيلي في ميلانو 2025

بين التحديات الاقتصادية والإبداع المستمر

05 فبراير 2025, 10:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - يشهد معرض سالوني ديل موبيلي في ميلانو، الذي سيُعقد من 8 إلى 13 أبريل 2025، نسخةً جديدة ومثيرة، حيث تقدر القيمة الإجمالية لمبيعات العلامات التجارية الإيطالية المشاركة بحوالى 9.2 مليار دولار، بينما بلغت مبيعات العلامات التجارية الأجنبية 6.9 مليار دولار.

مع مشاركة 2000 عارض من جميع أنحاء العالم، سيكون معرض ميلانو هذا العام نقطةً محورية أخرى في عالم التصميم، حيث بيعت جميع المساحات المعروضة، 38٪ منها من الخارج. رئيسة المعرض، ماريا بورو، أشارت إلى أن النسخة المقبلة تأتي بعد نسخة 2024 التي حققت أرقامًا قياسية، حيث سجل المعرض حضور أكثر من 370 ألف زائر من 146 دولة.

رغم هذه النجاحات، لا يخلو المعرض من التحديات، خصوصًا في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب. هذا القلق يعكس تأثير تلك القرارات على قطاع الأثاث الإيطالي، الذي قد يتعرض للضعف في حال تم تطبيق تلك الرسوم. رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية، كلاوديو فيلترين، حذر من تأثير هذه الرسوم، داعيًا أوروبا إلى أخذ الحيطة.

من جهة أخرى، فإن الوضع الاقتصادي الصعب بالفعل في قطاع الأثاث، والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضًا في الصادرات بنسبة -2.3% في عام 2024، يجعل من معرض سالوني ديل موبيلي فرصة استراتيجية للمصنعين الإيطاليين للبحث عن أسواق جديدة وتعزيز أعمالهم.

كما أن نسخة 2025 من المعرض ستشهد عودة معرض Euroluce المخصص للإضاءة، والذي سيجمع أكثر من 300 عارض، 46.5٪ منهم من الخارج. هذه النسخة ستشهد أيضًا إطلاق منتدى Euroluce الدولي للإضاءة، وهو حدث متكامل من ورش العمل والطاولات المستديرة التي ستركز على الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وفي الوقت نفسه، تعود دورة SaloneSatellite المخصصة للشباب، بمشاركة 700 مصمم من 36 دولة و20 مدرسة وجامعة دولية، حيث سيُركّز هذا الحدث على "الحرفية الجديدة: عالم جديد، دعوة لإعادة تصور عالم الحرف اليدوية". (أنسامد).

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