عودة خدمة رعاية الكلاب في المتاحف الإيطالية

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - تبدأ جولة "Dog & Museum Road Show" مرة أخرى من مدينة البندقية، لتقديم مشروع bauadvisor.it، وهي خدمة مبتكرة تقدم رعاية الكلاب في 280 متحفًا ومعرضًا في جميع أنحاء إيطاليا.الهدف من هذه الخدمة هو مساعدة أصحاب الكلاب الذين يرغبون في زيارة المتاحف والمعارض والمواقع الأثرية، دون الحاجة للقلق على حيواناتهم الأليفة.تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الرئيسية للمؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة.في عام 2025، سيكون الموعد الأول لهذه الجولة في المتاحف الفينيسية، تحديدًا في كا بيزارو و كورير.من خلال هذه المبادرة، يمكن لزوار المتاحف الذين يملكون كلابًا الاستفادة من خدمة الرعاية المجانية طوال اليوم، حيث يتمكنون من الحجز عبر موقع www.bauadvisor.it أو تطبيق bauadvisor.هذا التعاون مع المتاحف المدنية في البندقية بدأ منذ مارس 2023، وقد تم تقديم 848 خدمة رعاية الكلاب في عام 2024، مع تقديم أكثر من 400 خدمة في قصر دوجي.يُعتبر هذا العرض خطوة هامة نحو جعل المتاحف أكثر شمولية وترحيبًا بالحيوانات الأليفة، حيث يسمح للزوار بحجز تذكرة الدخول مع خدمة مربية الكلاب في نفس الوقت. خلال هذه الخدمة، يتولى المشغل العناية بكافة احتياجات الكلاب، بما في ذلك إدارة التوتر والضغط على الحيوان أثناء غياب صاحبه في المتحف.ويستمر هذا العرض على مدى 15 شهرًا، حيث سيشمل 54 مدينة إيطالية، محققًا رسالة ترحيب شاملة في الأماكن الثقافية، ويعزز التكامل بين الثقافة والعناية بالحيوانات الأليفة. (أنسامد).

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