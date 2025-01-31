أرماني يحتفل بمرور20 عاما لدخول عالم الأزياء الراقية باريس

(أنسامد) - يناير 31 - روما - احتفل مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في باريس بمرور 20 عامًا على إطلاق مجموعته الخاصة من الأزياء الراقية Privé، من خلال عرض أزياء خاص أقيم في مقر أرماني الجديد في شارع فرانسوا الأول.وفي حديثه عن مسيرته في عالم الأزياء الراقية، قال أرماني: "لقد كانت عشرون عامًا من إطلاق Privé بمثابة رحلة تحررية مستمرة .وأوضح أرماني أن الأزياء الراقية بالنسبة له أكثر من مجرد حلم، فهي أيضًا "خدمة"، معبرًا عن سعادته بفرصة ابتكار تصاميم تتناغم مع الضوء وتبرز براعة الحرفيين.وأضاف: "في باريس، استطعت أن أقدم أسلوبًا مميزًا يعكس رحلاتي الجميلة من اليابان إلى الهند، ومن الصين إلى بولينيزيا، مستلهمًا من ألوان الأرض وثقافات متنوعة." حملت المجموعة التي تم عرضها اسم Lumières، حيث جسّدت سحر القمر، وتمحورت حول فكرة التقاط الضوء داخل الأقمشة، من خلال تطريزات يدوية متقنة وأحجار زُينت بها التصاميم لتبدو وكأنها جزء من النسيج ذاته.واستمدت المجموعة إلهامها من ثقافات متعددة، بدءًا من الفخامة الهندية إلى الأناقة اليابانية الخطية، مع لمسات زخرفية من شمال إفريقيا وتناسق ألوان ينبض بالحياة.واختتم العرض بحضور عدد من الشخصيات البارزة في عالم الفن، مثل ديمي مور، وجيسيكا بيل، ولايتيتيا كاستا، التي أشاد بها أرماني ووصفها بأنها "المضيفة المثالية" في هذه المناسبة الخاصة.(أنسامد).

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