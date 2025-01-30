حماية المنتجات الأصلية في التجارة الإلكترونية: تحديات وآفاق

(أنسامد) - يناير 30 - روما - في حديثه خلال المؤتمر الذي نظمه المكتب الأوروبي للملكية الفكرية (Euipo)، أكد تشارلز جومير، المدير العام للجنة المهنية الدولية لنبيذ الشمبانيا، أن العمل مع منصات التجارة الإلكترونية أصبح أمرًا حيويًا لحماية المنتجات الأصلية وتعزيز ثقة المستهلكين. ولفت جومير إلى أن التجارة الإلكترونية قد فتحت المجال للوصول إلى معلومات لم تكن متاحة في السابق، ولكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات جديدة، خصوصًا في ما يتعلق بالحفاظ على الأصالة وضمان الجودة.وأوضح جومير أن حماية المنتجات الأصلية، مثل الشمبانيا، تتطلب استثمارات كبيرة وجهودًا مستمرة لإزالة المنتجات المقلدة من منصات التجارة الإلكترونية. وقال: "بين عامي 2021 و2024، طلبنا إزالة أكثر من 16 ألف منتج مقلد، منها حوالي 5 آلاف منتج على منصة أمازون"، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جزء من التحديات الأكبر التي يواجهها القطاع.وأضاف جومير أن حماية العلامات التجارية لا تقتصر فقط على إزالة المنتجات المقلدة، بل تتطلب أيضًا تعزيز الثقة بين المستهلكين ومنصات التجارة الإلكترونية. وقال: "إنها مصلحة متبادلة"، موضحًا أن المستهلكين يجب أن يشعروا بالأمان عند شراء المنتجات من هذه المنصات، مع التأكد من أصالتها وجودتها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA