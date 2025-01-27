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خبير الشعر روسو يقدم تسريحات عيد الحب

27 يناير 2025, 11:03

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 27 - روما - تستعد إيطاليا للاحتفال بعيد الحب - سان فالنتينو- وعتبرالزهور والمجوهرات والشوكولاتة من الهدايا التقليدية في عيد الحب فمن الطبيعى الاهتمام بمن نحب ولكن الاهم ان نهمتم بانفسنا أيضاً حتى تكتمل الصورة.

وفي الواقع، ليس من قبيل الصدفة أن شهر فبراير هو الشهر الذي يشهد فيه عالم الجمال، بما في ذلك خبراء التجميل وفناني الماكياج ومصففي الشعر، زيادة ملحوظة في الحجوزات.

ويقترح كريستيانو روسو، خبير تصفيف الشعر المعروف في العاصمة الإيطالية ، ستة تسريحات شعر مستوحاة من النجوم التي يمكن أن تكون مثالية لتكرارها في عيد الحب.

يبدأ بتسريحة الشعر المنسدل التي تجمع بين الأناقة والعملية.

إطلالة الأربعينيات التي رأيناها على زيندايا هي اختيار رائع؛ فهي تجمع بين الجاذبية والتطور.

يقول روسو"عند ترك الشعر منسدلاً، يمكن تغيير الأجواء قليلاً، من خلال اعتماد هذا الطراز الكلاسيكي، الذي يتميز بالجرأة والأنوثة، ومن السهل تنفيذه: بداية من تمشيط الشعر مع جزء جانبي مميز وتثبيته باستخدام الشمع للحصول على تأثير رطب عصري"، كما يوضح كريستيانو روسو .ثم الاطلالة الرومانسية أوالقصة الطويلة والفوضوية، كما تراه تايلور سويفت، هو من الاتجاهات التي تسيطر هذا العام.

يمكن أن تتنوع أنواع الغرات بين القصير أو الطويل جدًا، وحتى تلك التي تغطي الرموش وتخلق تأثيرًا شفافًا حول العينين. المفتاح هو تعديل الغرة بما يتناسب مع شكل الوجه، بحيث تُظهر عظام الخد بشكل مثالي.

أما لإطلالة أكثر رسمية، فلا شيء أفضل من تسريحة الشعر المرفوعة.

هذا العام، تألقت كيندال جينر بتسريحة ذيل الحصان المنخفض أو الكعكة، مع تقسيم الشعر بشكل مثالي في المنتصف، وتثبيته باستخدام الجل أو الشمع.

وتعتبر غرة الستارة من أكثر القصات رواجًا هذا العام، ويمكن تنسيقها بطرق مختلفة. الميزة الأكبر لهذه التسريحة هي تنوعها، حيث يمكن ارتداء الغرة على شكل خصلة أو هامش مفتوح، مما يغير من المظهر اليومي.

تسريحة كيم كارداشيان شبه المرفوعة تعتبر مثالية لعيد الحب، فهي تجمع بين الرومانسية والعصرية، وطول الشعر يساعد في تلطيف ملامح الوجه.

وتأتى إطلالة هايلي بيبرى الفوضوية هي الخيار المثاليفى اطار البحث عن إطلالة مرحة وغير تقليدية التسريحة المرفوعة بشكل فني مع خصلتين تتساقطان على الوجه لتمنح إطلالة شبابية ومريحة.

يُذكرنا هذا المظهر بفترة التسعينيات ويعتبر بديلاً عصريًا للكعكة الأنيقة. وللفتيات الأصغر سنًا، يمكن إضافة ضفائر رفيعة لإضفاء لمسة فنية مستوحاة من فرقة Spice Girls.

غالبًا ما تشعر النساء ذوات الشعر المجعد بالإحباط عندما يحاولن تجربة تسريحات جديدة. لكن كريستيانو روسو يؤكد أن تصفيف الشعر المجعد ليس مستحيلًا. المفتاح هو ترطيب الشعر جيدًا لتجنب التجعد، وهذا ما جعل تسريحة جانيت جاكسون مثالية. (أنسامد).

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