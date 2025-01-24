معرض على الطاولة مع عائلة فلوريوس- تاريخ السيراميك في صقلية

(أنسامد) - يناير 24 - روما - يفتح معرض "على الطاولة مع عائلة فلوريوس"، الذي يبدأ في 25 يناير، أبوابه لاستقبال الزوار في رحلة استكشافية فريدة عبر تاريخ فن السيراميك في صقلية.يقدم المعرض لمحة عن الأعمال الفنية المميزة التي أنتجتها شركة فلوريو للسيراميك بين عامي 1900 و1940، مما يعكس تطور فن السيراميك في تلك الحقبة الذهبية في صقلية، بالإضافة إلى تأثيرات فن الآرت نوفو والجمالية الإنجليزية.يقدم المعرض مجموعات مختارة بعناية تبرز التصميمات الاستثنائية والابتكارات الفنية في صناعة السيراميك، مثل أطقم العشاء والملصقات والأواني الفنية الفريدة.يتم عرض بعض القطع داخل صناديق عرض يمكن فتحها، مما يتيح للزوار استكشاف هذه الأعمال الفنية كما لو كانت صفحات في كتاب، وهي تجربة غنية وممتعة تستحضر أجواء الحياة في تلك الفترة.من الجوانب المميزة الأخرى للمعرض، تقديم مجموعة من الرسومات الخاصة بشركة فلوريو الإيطالية، والتي كان لها دور بارز في تأسيس إمبراطورية تجارية بحرية في إيطاليا.يعد المعرض فرصة مثالية لاستكشاف تاريخ صقلية من خلال فن السيراميك الفريد، ومشاهدة كيف كان الفن جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لعائلة فلوريو، وأثرها الكبير في الثقافة الإيطالية والعالمية.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA