أزياء إيطالية راقية على منصة عرض أسبوع الموضة في ميلانو

(أنسامد) - يناير 22 - روما - عرض الأزياء الذي أقيم في قاعة احتفالات كيوسترى دى سان بارنابا في ميلانو هو حدث مميز ضمن أسبوع الموضة، حيث قدمت مجموعات من الأزياء الراقية الإيطالية في إطار تعاون جديد بين كاميرا شو روم ميلانو وكونفارتيجياناتو مودا .ويسلط هذا التعاون الضوء على الحرفية الإيطالية المتميزة في صناعة الملابس المصنوعة حسب الطلب، ويعكس التقاليد الراسخة للأزياء الراقية الإيطالية.ماورو جاليجاري، مدير الاتصالات في CSM، أكد في حديثه على أهمية الأزياء الراقية الإيطالية كمصدر لعلامة "صنع في إيطاليا" الشهيرة عالميًا.كما أشار إلى أن الأزياء الراقية الإيطالية، التي بدأت مع عرض جيوفاني باتيستا جيورجيني في فلورنسا، تشكل أساس ما نراه اليوم من أزياء عالية في روما وباريس. واعتبر أن هذه الحرفة، خصوصًا الخياطات الإيطاليات، هي جزء لا يتجزأ من الهوية الإيطالية.وقد ظهر في العرض، خمس مجموعات من خياطين إيطاليين بارعين، كل منهم قدم لمسة فنية وفريدة وهم برونا كوتير والتى تميزت أزيائها بالاناقة المستوحاة من الخمسينيات وجيوسى مونافو من صقلية والذى استلهم مجموعته من الأساطير اليونانية.وهناك أيضاً ماريا تيريزا بيليجرينو التى اتمدت نهجاً صديق للبيئة وأبوليان سارتوريا بريسكيانتيللى والتى عكست تصميماتها اللمسات الصقلية المتميزة.يعد هذا الحدث بمثابة احتفاء بالأزياء الإيطالية الراقية وبالحرفية التي تحملها، مع تقديم لمحات عن الإبداع والتقاليد الإيطالية في عالم الموضة. (أنسامد).

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