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الأناقة الحرة لجورجيو أرماني فى عرض خاص

في قصر المصمم في فيا بورجونوفو

21 يناير 2025, 09:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 21 - روما - تعكس المجموعة الخاصة لجورجيو أرماني لشتاء 2025 مفهوم الأناقة الحديثة التي تجمع بين الراحة والرفاهية، مما يجعلها متميزة في عالم الأزياء إنها أناقة خالية من القيود والتي لخصها جورجيو أرماني في مجموعته التي عرضت مؤخراً في قصر المصمم في فيا بورجونوفو، لضيوف مميزين مثل الممثل الحائز على جائزة الأوسكار أدريان برودي.

ويواصل أرماني تطوير أسلوبه المميز الذي يمزج بين التفرد والسهولة، مع الحفاظ على التركيز على التفاصيل الدقيقة والمواد الفاخرة.

ويمكن رؤية التأثيرات الجديدة التي تعكس الاستقلالية والمرونة في تصميمات الملابس، مثل السترات والمعاطف الخفيفة، والسراويل المريحة التي تتمتع بخصر مرن وثنيات أنيقة.

كما أن الأقمشة المميزة مثل الشيفرون، التويد، والخطوط الرفيعة تمنح كل قطعة طابعًا عصريًا مع لمسات من الألوان الجذابة مثل الأحمر الياقوتي والأخضر الزمردي، مما يضفي بُعدًا إضافيًا على الملابس.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز الأكسسوارات كعنصر مهم في هذه المجموعة، من الأوشحة إلى القبعات والحقائب، مما يعزز من جاذبية الإطلالات ويكمل الأناقة بشكل مثالي.

ويظل أسلوب أرماني مخلصًا لقيمه الكلاسيكية ولكنه يتطور ليتناسب مع العصر الحالي، حيث تظل كل قطعة ملابس تعبيرًا عن الفخامة المتجددة والراحة في ذات الوقت. (أنسامد).

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