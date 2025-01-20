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تحول كبير في عالم المجوهرات فى 2025

دمج الابتكار التكنولوجي مع التعبير الشخصي

20 يناير 2025, 10:08

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 20 - روما - يشهد صيف 2025 تحولاً كبيرًا في عالم المجوهرات، حيث يتم دمج الابتكار التكنولوجي مع التعبير الشخصي في تصميمات تحمل طابعًا مستقبليًا وجماليًا فريدًا.

الاتجاهات الأربعة الرئيسية التي تبرز في هذا العام .

ويمزج الاتجاه الأول"ريبيلوكس"هذا الاتجاه بين التمرد والأناقة الراقية، حيث تتسم المجوهرات بالسلاسل الجريئة والأقراط المتعددة.

كما يتيح هذا التصميم للأفراد التعبير عن تمردهم الشخصي بأسلوب عصري مع الحفاظ على لمسة من الفخامة.

بينما يجسد "ناتوراما"التناغم بين الجمال الطبيعي والتكنولوجيا المتطورة. حيث يتم استخدام مواد صديقة للبيئة مثل التيتانيوم والزخارف الزهرية والأشكال الهندسية الخفيفة لتقديم مجوهرات تجمع بين الاستدامة والإبداع. ويتميز هذا الاتجاه أيضًا بالاهتمام بالأخلاقيات وحرفية التصميم.

و يعيد ريتروجرام هذا الاتجاه إحياء سحر الماضي من خلال إعادة تفسير فن الآرت ديكو باستخدام المواد الحديثة مثل الذهب الأصفر المصقول واللؤلؤ. وتتميز التصميمات بأشكال هندسية أنيقة مع لمسات فاخرة، مما يعيد للحياة الفخامة الكلاسيكية مع لمسات عصرية.

و يركز ريترو جلام على الخفة والبساطة مع استخدام الأنماط ثلاثية الأبعاد والخطوط الأنيقة. والمجوهرات التي تندرج تحت هذا الاتجاه تتميز بتصميمات نظيفة وأنيقة، حيث تُعزز الماسات التصميمات لإضفاء لمسة من التألق الفاخر.

تجمع هذه الاتجاهات بين الجماليات المعاصرة والابتكار التكنولوجي لتحدد شكل المجوهرات في المستقبل، مما يتيح للأفراد التعبير عن شخصياتهم بأسلوب فريد ومستدام. (أنسامد).

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