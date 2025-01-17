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ستيفانو ريتشي تنشئ قسما جديدا للتصميم الداخلي

فريق يضم 10 مهندسين معماريين يطورون مشاريع فريدة

17 يناير 2025, 10:24

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 17 - روما - تحولت شركة ستيفانو ريتشي من علامة تجارية للأزياء الفاخرة إلى قوة مؤثرة في مجال التصميم الداخلي الفاخر، حيث توسعت الشركة إلى مشاريع متعلقة بالفنادق، النوادي، والشقق الفاخرة ضمن رؤيتها لخلق بيئات متميزة تعكس أسلوب الحياة الراقي والمترف الذي يمثلها.

ويتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال فريق مكون من مهندسين معماريين متخصصين بقيادة فيليبو ريتشي، الذي يسعى لتقديم تصاميم داخلية مصممة خصيصًا باستخدام مواد فاخرة مثل جذر العليق.

ويضاف إلى ذلك التوسع الدولي الذي تشهده الشركة من خلال مشاريع متنوعة في وجهات سياحية راقية مثل نيوم في السعودية، ميامي في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى مثل الصين وسنغافورة. تعكس هذه المشاريع التوجهات الحديثة في صناعة الضيافة والتصميم الداخلي الفاخر.

علاوة على ذلك، تحقق الشركة نجاحًا كبيرًا في السوق، حيث سجّلت إيرادات تصل إلى 232 مليون يورو في عام 2024، مما يعكس نموًا قويًا في أعمالها، سواء في مجال الأزياء أو التصميم الداخلي.

ستيفانو ريتشي هي علامة تجارية إيطالية فاخرة مملوكة لعائلة خاصة، يقع مقرها الرئيسي في فيسولي، خارج فلورنسا. (أنسامد).

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