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تكريم"دولتشي آند غابانا":معرض في جراند باليه في باريس

14 يناير 2025, 09:40

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 14 - روما - يمثلً معرض "من القلب إلى اليد: دولتشي آند غابانا" الذي يُعرض في جراند باليه في باريس حدثًا استثنائيًا يحتفل بإرث المصممين الإيطاليين الشهيرين دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا.

هذا المعرض، الذي يُعد المحطة الثانية بعد ميلانو، يعكس بشكل رائع الرسالة العميقة التي تحملها علامة دولتشي آند غابانا، وهي ارتباط عميق بالثقافة الإيطالية والتقاليد الحرفية.

ويتألف المعرض من عشرة غرف وأكثر من 200 فستان تم اختيارها بعناية لتقديم تطور إبداعات العلامة.

وتتمحور المواضيع حول التأثيرات الثقافية العميقة التي شكلت تصميماتهم، مثل الفن الإيطالي، والهندسة المعمارية، والموسيقى، والدراما، بما في ذلك الأوبرا والباليه.

كما أن الفولكلور الإيطالي والحرفية الممتازة كان لهما دور بارز في تشكيل هوية العلامة، مما يعكس تنوع وثراء التراث الإيطالي.

يمثل هذا المعرض نافذة رائعة لمشاهدة كيف تحوّل أفكار دولتشي وآند غابانا من تصورات فنية إلى قطع أزياء مدهشة، تم صنعها يدويًا في ورش عملهم، مما يبرز حرفية العمل الإيطالي وجودته.

ويعتبر المعرض تجربة فريدة لعرض عشق الموضة الإيطالية وأسلوب الحياة الرائع.

يستمر المعرض حتى 31 مارس 2025، مما يتيح الفرصة للمزيد من الزوار للاستمتاع بروعة التصاميم الإيطالية في واحدة من أهم صالات العرض في باريس. (أنسامد).

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