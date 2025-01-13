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رقم قياسي لمبيعات لامبورجيني العام الماضي

13 يناير 2025, 09:02

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - يناير 13 - روما - بلغت مبيعات لامبورجيني 10687 سيارة في عام 2024، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023، محققة بذلك أفضل أداء سنوي في تاريخها.

وسجلت مبيعات لامبورجيني نموًا في المناطق الثلاثة الكبرى، حيث بلغت 4227 سيارة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (+6%)، تليها الأمريكتان بمبيعات بلغت 3712 سيارة بنسبة نمو 7% ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بلغت مبيعات لامبورجيني فيها 2748 سيارة (+3%).

وتؤكد لامبورجيني، أن هذا النمو كان مدفوعا بنجاح ثلاثة طرازات من إنتاج المجموعة، على رأسها سيارة ريفويلتو، أول سيارة هجينة خارقة من لامبورجيني، مع سجل طلبيات ممتدة حتى نهاية عام 2026.

وعزز هذا النمو أيضا اثنان من سيارات لامبورجيني، طراز هوراكان وأوروس. انتقلت لامبورجيني في عام 2024 إلى إنتاج مجموعة سيارات هجينة بالكامل وفقًا لاستراتيجيتها في هذا الإطار، مما يجعلها أول شركة منتجة للسيارات الرياضية الخارقة تقدم مجموعة سيارات كهربائية بالكامل.

كما شهد عام 2024 أيضًا العام الذي أكملت فيه شركة Automobili Lamborghini التحول إلى مجموعة هجينة بالكامل، بما يتماشى مع استراتيجية Direzione Cor Tauri، لتصبح أول شركة مصنعة للسيارات الرياضية الفائقة في العالم تقدم مجموعة كهربائية بالكامل.

وأشار رئيس الشركة والمدير التنفيذي ستيفان وينكلمان إلى أن الطرازات الجديدة حظيت بإقبال كبير مما يؤكد التزامنا بالتميز والتنمية المستدامة، ويعكس التوازن الاستراتيجي بين العرض والطلب، ويعزز جاذبية العلامة التجارية وقيمتها منتجاتها.

https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/industria_analisi/2025 /01/09/lamborghini-da-record-consegnate-10.687-vetture-nel-2024_ d6fcc982-506e-4bc6-a78e-ded4ff3e70b8.html (أنسامد).

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