مهرجان موليكروم للتصوير الفوتوغرافي البدوي يعود لكامبوباسو

(أنسامد) - يناير 10 - روما - يقام مهرجان موليكروم للتصوير الفوتوغرافي البدوي في كامبوباسو في نسخته الرابعة، التي ستنظم من 10 يناير إلى 16 فبراير في قاعات قصر اكس جيل.ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أحدث تيارات التصوير الفوتوغرافي، ويشمل معارض ولقاءات وورش عمل مختلفة.من أبرز فعاليات هذا العام، محاضرة لأليسيو رومينزي حول التصوير الفوتوغرافي والأخلاق والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الأب باولو بينانتي، بالإضافة إلى محاضرة حول "المرأة في الشارع" مع باربرا دي مايو وفرانشيسكا تيبوني.كما سيُقدَّم ورشة عمل للمصور أندريا بوكاليني، وتستكشف فعاليات مثل "منظمة العفو الدولية في إيطاليا وغزة" قضايا الحرب والهجرة.يشمل البرنامج أيضًا "الجمعيات الفوتوغرافية في موليزي" ويعرض صورًا تعكس العوالم المدمرة والعوالم الممكنة، مع تفاعل بين الواقع والتصورات المستقبلية.يحظى المهرجان بدعم من منطقة موليزي وغرفة التجارة المحلية، ويشارك في تنظيمه شركاء إعلاميون مثل منظمة العفو الدولية في إيطاليا.يحضر الافتتاح شخصيات بارزة مثل فابيو كوفيليتشي مستشار الثقافة والسياحة في المنطقة، ماريالويزا فورتي رئيسة بلدية كامبوباسو، وبيبيانا ديل كوموني مستشارة السياسات الاجتماعية. (أنسامد).

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