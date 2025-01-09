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انتاج زيت الزيتون فى توسكانا يصل 50 ألف قنطار هذا العام

رقم أعلى من العتبة المسجلة عام 2023

09 يناير 2025, 11:12

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 9 - روما - وفقًا لاتحاد الحماية، من المتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز المخصص لتوسكانا IGP إلى 50 ألف قنطار هذا العام، وهو رقم أعلى من العتبة التي تم تسجيلها في عام 2023 (32 ألف قنطار) وعام 2022 (42 ألف قنطار).

يعتبر زيت الزيتون التوسكاني منتجًا محميًا بميزة المنشأ الجغرافي، حيث تفرض عليه قوانين صارمة، بما في ذلك ضرورة أن تتم عملية الإنتاج بالكامل داخل منطقة توسكانا.

ومن أجل تسهيل الأمور على المستهلكين، أطلقت اتحاد الشركات، بقيادة فابريزيو فيليبي، منذ سنوات عدة، ملصقًا على زجاجات الزيت مع رمز استجابة سريعة (QR code) يحتوي على معلومات إضافية لمساعدة المستهلك في التحقق من جودة المنتج وصدقيته بسهولة وسرعة.

ومع ذلك، في موسم حصاد عام 2024، رغم الإنتاج الكبير، لم ينعكس ذلك في المصنع. إذ كانت حبات الزيتون تحتوي على مياه نتيجة الأمطار التي هطلت بعد موسم الحصاد، مما أثر على كمية الزيت المنتجة، حيث انخفضت نسبة الزيت إلى حوالي 9% أو 10% مقارنة بالأعوام السابقة.

ورغم ارتفاع التكاليف بسبب انخفاض جودة الزيتون، إلا أن الطلب الكبير على زيت توسكانا IGP، بسبب تميز المنتج هذا العام، ساهم في تعويض جزء من التكاليف المرتفعة. (أنسامد).

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