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غوتشي تحتفل بالعام الصيني الجديد لعام 2025

حملة فنية متميزة بعنوان"عام الثعبان"

08 يناير 2025, 11:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 8 - روما - تحتفل غوتشي بالعام الصيني الجديد لعام 2025 بحملة فنية مميزة، تعكس روح التقاليد والتجديد في نفس الوقت، تحت عنوان "عام الثعبان".

تم تصميم الحملة بواسطة المدير الإبداعي ساباتو دي سارنو، ويشارك فيها السفراء العالميون للعلامة التجارية، نين ني وشياو زان.

الحملة تسلط الضوء على مفهوم العائلة والتجدد، حيث تتقاسم عائلتان لحظة ذات مغزى عميق.

يعد الثعبان في الثقافة الصينية رمزًا للتحول، والتجديد، والسحر الخالد، وقد تم اختياره كعنصر أساسي في الحملة، مما يعكس ارتباطه العميق بتاريخ غوتشي وأسلوبها الأنيق.

وتجمع هذه الحملة بين الرموز التقليدية والإبداع المعاصر، حيث تُظهر الجماليات المعاصرة للعلامة التجارية بطريقة مبتكرة، وتحتفل بمفهوم لم الشمل والتلاقي في مناسبة خاصة.

نين ني، أحد سفراء العلامة التجارية، عبرت عن حماستها قائلة: "عام الثعبان على وشك أن يبدأ، والثعبان هو أحد العناصر التي لها جذور عميقة في تاريخ غوتشي". وأضافت أن الحملة تنقل تمنيات دافئة واحتفالية لا تُنسى. أما شياو زان، فقد عبرت عن سعادتها بالمشاركة مرة أخرى في تصوير الحملة، مشيرة إلى أن الحملة تعكس جماليات الحفل بطريقة معاصرة.

كما تقدم غوتشي مجموعة مختارة من المنتجات المستوحاة من تصميمات الثعبان المتعرجة، وهي مزيج من الرموز التاريخية والإبداع الحديث التي تعكس عمق تقاليد الدار وأناقتها المتجددة. (أنسامد).

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