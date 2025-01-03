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نجوم إيطاليون مازالوا يتألقون في العقد الخامس من عمرهم

03 يناير 2025, 10:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 3 - روما - مع بداية عام 2025 طرأ تحول كبير على عالم الفن مع بروز جيل جديد من النجوم الذين يبدأون العقد الثالث من عمرهم إلى جانب بعض الوجوه التى مازالت متألقة في العقد الخامس والتى تثبت أن الجمال والموهبة لا يرتبطان بعمر.

شهدت الساحة الفنية عودة مميزة لبعض المطربين الإيطاليين الذين يدخلون العقد الثالث، مثل فرانشيسكا ميكيلين ولورنزو فراجولا ومارا ساتي، ومن بينهم جيجي حديد وتيموثي شالاميت اللذان سيدخلان الثلاثينات في 2025، مما يدل على استمرار قوة الشباب في عالم الفن.

أما على صعيد النساء اللواتي بلغن الخمسين، فإن أنجلينا جولي تظل بلا شك واحدة من أكثر النساء إلهامًا وجمالًا في جيلها، وتُعتبر مثالاً حيًا على أن الزمن لا يستطيع أن يترك أثرًا حقيقيًا على جمالها الداخلي والخارجي وتشارليز ثيرون، التي ستكمل عامها الخمسين وتواصل أيضًا رحلتها الفنية بنجاح، حيث أثبتت قدرتها على التفوق في أدوار متنوعة ومعقدة.

بالإضافة إلى هؤلاء، هناك أيضًا أسماء مهمة مثل ميلا جوفوفيتش ودرو باريمور، اللتين تمثلان وجهًا من وجوه العصر الذهبي للسينما في التسعينيات.

ولا ننسى فيكتوريا كابيلو، التي تكمل عامها الخمسين بعد أن تخطت مشكلة صحية، بالإضافة إلى إيفا لونغوريا التي ستحتفل بهذه المناسبة محققة نجاحات كبيرة على مدار مسيرتها الفنية. (أنسامد).

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