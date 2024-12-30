ألفا روميو تكشف تفاصيل ستلفيو الجديدة

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - كشفت شركة "ألفا روميو" الإيطالية لصناعة السيارات في فيديو نُشر على صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" عن جزء من التصميم الخلفي لسيارتها الجديدة ستلفيو، المتوقع إطلاق الجيل الثاني منها عام 2025.سيكون الجيل الثاني من السيارة جديدًا تمامًا، حيث يظهر في الفيديو تصميم جديد للأضواء الخلفية المتصلة بشريط إضاءة يمتد عبر الجزء الخلفي من السيارة، وهو اتجاه شائع في تصاميم السيارات الحديثة.رغم عدم توفر تفاصيل أخرى، إلا أن الفيديو الذي يُودّع عام 2024 ويعلن عن عناصر جديدة لعام 2025 أثار حماس عشاق العلامة التجارية.من المتوقع أن تحمل ستلفيو الجديدة تطورًا كبيرًا في التصميم والأداء الديناميكي الذي لطالما ميّز سيارات ألفا روميو.من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد إطلاق السيارة الجديدة.https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/novita_anticipazione/2 024/12/27/alfa-romeo-in-un-video-un-particolare-della-nuova-stel vio_a32baf76-f7b6-49f6-828c-545f80c0e200.html (أنسامد).

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