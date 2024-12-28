لامبورجيني ريفويلتو تصل قوتها إلى 1070 حصانا بعد التعديلات

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - تم تطوير سيارة لامبورجيني ريفويلتو بواسطة شركة مانصوري المتخصصة في تعديلات السيارات الفاخرة، والتي تقدم نسخة أكثر جرأة من ناحية التصميم، وذلك بفضل مجموعة تضم هيكل من ألياف الكربون التي تضيف قوة للسيارة من خلال معالجة جديدة للمنطقة الأمامية، وعاكسات هوائية جانبية والجزء الخلفي الجديد.ويكتمل المظهر الجمالي بغطاء المحرك الأمامي المصنوع من ألياف الكربون ومنافذ الهواء الجانبية، والتي تم تصنيعها أيضًا من نفس المادة. كما جاءت العجلات بمقاس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف.تم تعديل وحدة الطاقة في سيارة ريفويلتو لتكون بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، والذي يوفر بعد تعديلات مانصوري قوة 880 حصانًا، ويضمن مع المحركات الكهربائية الثلاثة قوة تبلغ 1070 حصانًا.تسمح هذه القوة للسيارة الرياضية الإيطالية بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 354 كم/ساعة والتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط. (أنسامد).

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