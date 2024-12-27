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افتتاح مطعم آلان دوكاس في قلب روما

27 ديسمبر 2024, 09:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - افتتح مطعم آلان دوكاس الفاخر في قلب روما ليعكس بشكل كبير التقدير الذي يكنه الطاهى الفرنسى الشهير للمطبخ الإيطالي، حيث يعتبر هذا الافتتاح بمثابة احتفاء بتراث الطهي الإيطالي في المدينة التي تُعتبر واحدة من رموز الطهي العالمية.

وفي الوقت نفسه، يقدم دوكاس مفهومًا مبتكرًا للطهي المعاصر الذي يربط بين أفضل ما في المطبخين الفرنسي والإيطالي.

آلان دوكاس (من مواليد 13 سبتمبر 1956) طاهي فرنسي يدير عددًا من المطاعم بما في ذلك مطعم آلان دوكاس في ذا دورشيستر الذي يحمل ثلاث نجوم وهي أعلى مرتبة في دليل ميشلان.

يمتلك الشيف آلان دوكاس رؤية عميقة ومتطورة حول المطبخ الفرنسي المعاصر وأثره في الثقافات الغذائية العالمية، وخصوصًا في إيطاليا.

من خلال هذه الكلمات، يظهر أن الشيف يتبنى نهجًا متوازنًا يدمج تقاليد المطبخ الفرنسي مع عناصر المطبخ الإيطالي المتوسطي، ويعترف بجودة المكونات الإيطالية وتنوعها.

يعكس تصميم المطعم في فندق "روميو روما" الذي صممته المعمارية الشهيرة زها حديد أيضًا فلسفته الخاصة التي تمزج بين البساطة في التقديم والفخامة في المكونات. (أنسامد).

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