أوبرا لا سكالا تفتتح موسم الباليه الخاص

(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - افتتحت أوبرا لا سكالا موسم الباليه الخاص بها للمرة الثانية في ثلاث سنوات، حيث استقبلت بتصفيق دام تسع دقائق.ولكن يبدو أنه لم يعد من الممكن الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من دون كسارة البندق لتشايكوفسكي، والتي غزت جميع المسارح الإيطالية بجمالها وألوانها من منتصف ديسمبر/كانون الأول حتى عيد الغطاس.ويمكن الاحتفال من مسرح سان كارلو في نابولي، مروراً بمسرح الأوبرا في روما، وسكالا في ميلانو، ومسرح ريجيو في تورينو، ثم مسرح كومونالي.وكان الهدف منذ البداية هو إنشاء أوبرا مع أجواء عيد الميلاد المجيد، ممتعة لإبهار عامة الناس. ولكن ربما لم يكن ألكسندر دوماس، الذي كتب نسخة جديدة من حكاية هوفمان الشرسة، أو ماريوس بيبيتا الذي وضع الرقصات، أو تشايكوفسكي الذي كتب الموسيقى مستلهماً بدقة من كليهما، ليتصوروا أن يحققوا مثل هذا النجاح. (أنسامد).

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