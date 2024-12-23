إيطاليا: عيد الميلاد فرصة لتبادل هدايا ثمينة وغير تقليدية

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - يعد عيد الميلاد فى إيطاليا فرصة رائعة لاختيار هدايا فاخرة وغير تقليدية، ويبدو أن الهدايا التجريبية الغريبة أصبحت من الأكثر رواجًا هذا العام، حيث يتجاوز البعض الهدايا المادية مثل المجوهرات والعطور ليتجهوا نحو تجارب فريدة في وجهات ساحرة.تتصدر الرحلات إلى مدن الفن الإيطالية مثل فلورنسا والبندقية قائمة الأماكن المفضلة، ولكن هناك أيضاً أماكن جديدة في نابولي مثل ورش العمل في سان جريجوريو أرمينو حيث يمكن للزوار مشاهدة صناعة الشخصيات التقليدية لمشهد المهد النابولي كما يمكن إضافة زيارة إلى محلات الحلويات الحرفية في ميلانو أو زيارة مختبرات إنتاج البانيتون التقليدي في ميلانو.كما يمكن الاستمتاع فى فندق سبليندد رويال في روما، بتجربة فاخرة على أسطح الفندق مع درس خاص في خلط المشروبات، تحت إشراف البارمان الموهوب جيوفاني فايدا، حيث سيقوم الضيوف بتعلم كيفية إعداد كوكتيلات خاصة بهم باستخدام مكونات مميزة، مع تذوق أطباق خاصة من الشيف ستيفانو مارزيتي. هذه التجربة متاحة بين 21 ديسمبر و6 يناير.كما أصبحت المزادات الفاخرة مثل مزاد "أفيد" فرصة لشراء قطع مميزة مثل خاتم من بولجارى مزين بياقوت أزرق عيار 19.5 قيراطًا، يبدأ سعره من 80 ألف يورو، وهو خيار مثالي لمحبي المجوهرات الرفيعة.ومن الهدايا غير التقليدية نجد صناديق الشمبانيا الفاخرة أو أدوات المائدة الفاخرة وتعد من الهدايا التي تجذب الانتباه بشكل خاص في هذا الموسم، حيث تضيف لمسة من الفخامة لأي مناسبة. (أنسامد).

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