كلارا جالانتي: مجوهراتي المستوحاة من المسرح

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - بالنسبة للممثلة المسرحية كلارا جالانتي، لا يقتصر التعبير عن الإبداع على التمثيل فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل فنونًا أخرى، ومنها فن المجوهرات."المخلوق الأثيري" هو اسم مجموعة المجوهرات التي ابتكرتها كلارا جالانتي، والمستوحاة بالكامل من عالم المسرح. وتقول الممثلة: "هناك دائمًا سبب لربط أجزاء من الحياة ببعضها. هذه المجوهرات تحكي حياة "تخريبية" تشكل جزءًا من ثقافتنا، وهي تمثل الأدوار التي كان لي شرف تجسيدها." وتضيف: "المسرح هو وسيلة فعّالة لاكتشاف العالم. يجب على الجميع أن يجربوه ليشعروا كيف يكون المرء في مكان شخص آخر، إنها لعبة مهمة.في هذا المشروع، هناك تحوّل من الشفوية إلى الواقعية، حيث يمكن للمادة أن تعيد جزءًا من جوهر المسرح. كل قطعة جوهرة، وكل تصميم، يحمل خصوصيته ولا يمكن تكراره." تم تصميم المجوهرات باستخدام مزيج من المواد المتنوعة مثل الأقمشة والجلود، إلى جانب الأحجار الكريمة والنحاس والفضة والكريستال. كما تضمن المجموعة أقراطًا مزخرفة بأدوات قديمة مثل "الخيوط الثمينة"، مما يضيف لمسة فنية خاصة بكل قطعة.. (أنسامد).

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