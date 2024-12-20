معرض "الرخام :نحت المستقبل" في دبي حتى 14 يناير 2025

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - يقام معرض "الرخام نحت المستقبل" في دبي من 20 ديسمبر 2024 إلى 14 يناير 2025، بتنظيم من السفارة الإيطالية في أبوظبي والقنصلية العامة لإيطاليا في دبي.يتناول المعرض جمال وقوة الرخام الإيطالي من خلال تقنيات جديدة مع تقديمه في سياق فني ومعماري مميز.يتم استضافة المعرض في مساحة العرض المرموقة Foundry في وسط مدينة دبي، مما يتيح للزوار تجربة غامرة ومبتكرة في عالم الرخام.ويقدم المعرض مفهوم الرخام كعنصر يجمع بين الفن والبناء الإيطالي، حيث يمثل جزءاً من الهوية الفنية والمعمارية الإيطالية عبر ظلاله المتنوعة وخصائصه المتعددة.كما أشار السفير لورينزو فنارا إلى أهمية المعرض في إبراز هذه الخصائص الفنية والمعمارية.من جانب آخر، أكد القنصل العام في دبي إدواردو نابولي، على أن تصميم المعرض يتماشى مع طابع دبي وحرصها على خلق تجارب ثقافية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا.يعتبر المعرض جزءاً من مبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالشراكة مع كونفيندوستريا مارموماتشيني ووكالة ايس ، تحت إشراف شركة ماجيستر ارت.يُعد هذا المعرض فرصة رائعة لاستكشاف الثقافة الإيطالية عبر الرخام، مع إتاحة دخول مجاني للجمهور. (أنسامد).

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