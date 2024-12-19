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الاحتفال بنبيذ الأماروني الشهيرمن فالبوليسيلا

19 ديسمبر 2024, 08:45

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - نظّم كونسورزيو فيني فالبوليسيلا حدثًا مميزًا في في 16 ديسمبر 2024، فى كورتينا دامبيزو للاحتفال بنبيذ الأماروني الشهير من فالبوليسيلا، في كوخ يقع عند سفح جبل كريستالو وفالوريا، والذي يملكه الشيف نيكولا بيلوديس.

وقد جمع الحدث حوالي 40 من المتخصصين في صناعة النبيذ والإعلام المحلي، ليتعرفوا على تاريخ وفن إنتاج هذا النبيذ الفاخر، بالإضافة إلى الفرص التجارية المتعلقة به.

وفي حديثه عن الحدث، أكد كريستيان ماركيزيني، رئيس الكونسورتيوم، على أهمية كورتينا كمركز دولي للطهي.

وأشار إلى أن الحدث يُعد فرصة مثالية لتعزيز العلاقة بين منطقة فالبوليسيلا وقطاع الطعام والنبيذ الرفيع في كورتينا، خصوصًا في ضوء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستُقام في المنطقة في عام 2026.

وأضاف ماركيزيني أن التعاون بين فالبوليسيلا وكورتينا يعكس التميز الإيطالي في مجال الطعام والنبيذ ويخلق عرضًا تذوقيًا فريدًا يهدف إلى جذب الزوار والمحترفين في هذا القطاع.

تأسس اتحاد رعاية نبيذ فالبوليسيلا DOC في عام 1924، وهو عبارة عن جمعية تضم مزارعي العنب وصانعي النبيذ ومعبئي الزجاجات في فالبوليسيلا (أنسامد).

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