نمو مبيعات حلوى البانيتوني العام الجاري

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

نمو مبيعات حلوى البانيتوني العام الجاري

16 ديسمبر 2024, 12:20

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - سجلت مبيعات حلوى البانيتوني التقليدية المرتبطة بأعياد الميلاد، نموًا ملحوظًا في إيطاليا خلال عام 2024 بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقًا لدراسة أجراها الاتحاد الدولي للحلويات والآيس كريم والشوكولاتة.

أجرى الاتحاد الدولي للحلويات والآيس كريم والشوكولاتة، دراسة حول استهلاك البانيتوني في إيطاليا في عام 2024، من أجل فهم أفضل للاتجاهات الناشئة والتغيرات في أذواق المستهلكين وتأثير المنتج على سوق الحلويات محليا.

من أبرز المستجدات هذا العام وفقًا لتقرير القطاع، هو البانيتوني اللذيذ الذي شهد نموًا بنسبة 4%. تشمل العروض المميزة لهذا النوع بانيتوني محشو بلحم خنزير، وجبن مونتيكورنا، جبن بيكورينو الحار قليلًا.

يشير الاتحاد الدولي للحلويات والآيس كريم والشوكولاتة بشكل عام في تحليله للقطاع وتحديد خيارات الشراء، إلى أن المستهلك الحديث يبحث بشكل متزايد عن الجودة والتفرد مع البانيتوني الكلاسيكي المصنوع يدويا، والذي يتم إنتاجه بمكونات مختارة مثل الزبدة عالية الجودة والفواكه المسكرة والخميرة الطبيعية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:44

إيطاليا توافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

12:16

تايانى:خفض ضريبة الدخل على المستثمرين، والضرائب على العمال

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:44

إيطاليا توافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

12:16

تايانى:خفض ضريبة الدخل على المستثمرين، والضرائب على العمال