نمو مبيعات حلوى البانيتوني العام الجاري

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - سجلت مبيعات حلوى البانيتوني التقليدية المرتبطة بأعياد الميلاد، نموًا ملحوظًا في إيطاليا خلال عام 2024 بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقًا لدراسة أجراها الاتحاد الدولي للحلويات والآيس كريم والشوكولاتة.أجرى الاتحاد الدولي للحلويات والآيس كريم والشوكولاتة، دراسة حول استهلاك البانيتوني في إيطاليا في عام 2024، من أجل فهم أفضل للاتجاهات الناشئة والتغيرات في أذواق المستهلكين وتأثير المنتج على سوق الحلويات محليا.من أبرز المستجدات هذا العام وفقًا لتقرير القطاع، هو البانيتوني اللذيذ الذي شهد نموًا بنسبة 4%. تشمل العروض المميزة لهذا النوع بانيتوني محشو بلحم خنزير، وجبن مونتيكورنا، جبن بيكورينو الحار قليلًا.يشير الاتحاد الدولي للحلويات والآيس كريم والشوكولاتة بشكل عام في تحليله للقطاع وتحديد خيارات الشراء، إلى أن المستهلك الحديث يبحث بشكل متزايد عن الجودة والتفرد مع البانيتوني الكلاسيكي المصنوع يدويا، والذي يتم إنتاجه بمكونات مختارة مثل الزبدة عالية الجودة والفواكه المسكرة والخميرة الطبيعية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA