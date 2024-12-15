صادرات النبيذ الفوار تتفوق على النبيذ الأحمر

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - شهدت صادرات النبيذ الإيطالي تحولاً ملحوظاً، حيث تجاوزت صادرات النبيذ الفوّار التي بلغت 528 مليون زجاجة، لأول مرة صادرات النبيذ الأحمر والوردي (524 مليون زجاجة).كما تفوقت صادرات النبيذ الفوّار على صادرات قطاع النبيذ الأبيض (460 مليون زجاجة)، وذلك وفقًا لبيانات مرصد اتحاد النبيذ الإيطالي، استنادا إلى إحصائيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات".يعكس هذا الإنجاز، الازدهار الكبير لصناعة النبيذ الفوّار الإيطالي، الذي ارتفع إنتاجه خمسة أضعاف خلال العشرين عامًا الماضية. ومن المتوقع أن يسجل رقمًا قياسيًا يتجاوز إنتاج مليار زجاجة بنهاية العام، منها 355 مليون زجاجة تُستهلك خلال فترة الأعياد داخل إيطاليا وخارجها.وأكد باولو كاستيليتي، الأمين العام لاتحاد النبيذ الإيطالي، أن النبيذ الفوّار الإيطالي يحقق نجاحا على المستوى العالمي بفضل شعبيته وقدرته على جذب مختلف الشرائح، إلى جانب إمكانية دمجه في صيحات الكوكتيل المنتشرة عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة.(أنسامد).

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