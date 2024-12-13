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وضع منحوتة برونزية على شكل ستارة مسرح عند مدخل لا سكالا

13 ديسمبر 2024, 11:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - سيتم وضع عمل فني جديد في شارع فيردي، بالقرب من المدخل الجديد لمسرح لا سكالا، وهو عبارة عن منحوتة برونزية على شكل ستارة مسرح بناء على طلب من مسرح لا سكالا في إطار مسابقة شارك فيها 67 فنانًا.

دعت للمشاركة في هذه المسابقة، شركة "أريا" للمشتريات الإقليمية، وفقًا لقانون يعود إلى عام 1949، والذي ينص على تخصيص جزء من تكلفة بناء المباني العامة للأعمال الفنية، على الرغم من أن هذا القانون نادرًا ما يُطبق.

سيتم وضع هذا العمل الفني الجديد أمام المبنى الحديث الذي يقع في فيا فيردي (خلف المسرح) ويضم غرفة بروفة للرقص، مكاتب الموظفين، وغرفة بروفة الأوركسترا الجديدة. ويأتي في إطار مشروع يربط بين الموسيقى والهندسة المعمارية.

تم تقييم المشاريع المقدمة من قبل لجنة من الخبراء، تضم المهندس المعماري ماريو بوتا، الذي صمم تجديدات مسرح لا سكالا والمبنى الجديد في فيا فيردي، والفنانين العالميين ماوريتسيو كاتيلان، مارزيا ميجليور، وروبرتا نانيتي (مشرفة الآثار والفنون الجميلة)، بالإضافة إلى باولو بيسانا، مدير اتصالات المسرح.

تم اختيار العمل المقدم من الفنان الروماني دانييلي ميلفيو، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي تخرج من أكاديمية بريرا، ليكون العمل الفائز. كما حظيت أعمال الفنانين أركانجيلو ساسولينو ونيكو فاسيلاري بإشادة خاصة. (أنسامد).

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