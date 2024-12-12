إيطاليا: الرفاهية المؤسسية جزء هام من حياة الموظفين

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - أجرت شركة "ويل هوب" تقريرًا حديثًا حول الاتجاهات المستقبلية لرفاهية الموظفين في مكان العمل لعام 2025، شمل أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من 19,000 شركة حول العالم.يحلل هذا البحث الاتجاهات الأساسية التي ستؤثر في رفاهية الموظفين في المستقبل القريب، مما يعكس توجهات جديدة في كيفية تحسين بيئات العمل لتعزيز الصحة النفسية والبدنية للموظفين.في إيطاليا، يشير البحث الأخير إلى أن الرفاهية المؤسسية أصبحت تشكل جزءًا هامًا من حياة الموظفين، حيث يعتبر 79% من الإيطاليين أن الرفاهية تعادل الراتب نفسه.هذا التوجه يبرز أهمية الرفاهية الشخصية في بيئة العمل، وهي نتيجة تظهر بوضوح في الاستطلاع الذي أجرته الشركة بين مايو ويونيو 2024، وشمل أكثر من 5,000 موظف في تسع دول.ومع أن الإيطاليين يولون أهمية كبيرة للصحة والرفاهية، تكشف البيانات أيضًا عن تفاوتات في ممارستهم للرياضة.في إيطاليا، يُعَدّ يوم الاثنين يومًا "مقدسًا" لممارسة التمارين الرياضية، حيث يسجل الموظفون الإيطاليون في المتوسط 8 زيارات إلى الصالات الرياضية شهريًا.وهذا الرقم يضعهم في صدارة التصنيف الدولي إلى جانب ألمانيا، لكنه أقل من دول أخرى مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأيرلندا، حيث يبلغ متوسط التسجيلات 10 مرات شهريًا. (أنسامد).

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