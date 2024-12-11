مشروع ترميم حدائق بوبولي في فلورنسا يصل إلى15 مليون يورو

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - تكلف مشروع الترميم في حدائق بوبولي في فلورنسا، 15 مليون يورو، ويهدف إلى إعادة إحياء العديد من معالم الحديقة التاريخية والمهمة.ويشمل المشروع ترميم المدرج الذي سيستضيف العروض مجددًا، بالإضافة إلى ترميم نوافير نبتون الأثرية والجزيرة، التي ستستعيد ميزاتها المائية.أعلن عن ذلك معرض أوفيزي في فلورنسا، مشيرًا إلى أن المناقصات الخاصة بالأعمال قد تم إطلاقها، وتديرها هيئة الإشراف على بيزا وليفورنو بالتعاون مع مجمع المتحف.فيما يتعلق بالمدرج، يتضمن الترميم أعمالًا نحتية وإنشائية ونباتية، بما في ذلك تكييف النباتات بما يتناسب مع البيئة. مدة الأعمال المتوقعة هي عشرة أشهر، بتكلفة تبلغ 5.1 مليون يورو، منها 4.5 مليون يورو .أما الأعمال الأخرى المتعلقة بالجزيرة ونوافير نبتون، والتي تبلغ قيمتها 7.6 مليون يورو، فستستغرق حوالي عامين ونصف. تشمل هذه الأعمال ترميم النوافير الأثرية التي تحتوي على 100 آلية تدفق أصلية، بالإضافة إلى صيانة الأحواض والمناطق المحيطة بالبنى التحتية لإمدادات المياه.كذلك، بدأت الإجراءات المتعلقة بترميم التراث النباتي للحديقة، بميزانية تقدر بـ 865 ألف يورو، إلى جانب تطوير مشروع لإعادة تأهيل شبكة مسارات المشاة والمركبات في الحديقة بتكلفة 600 ألف يورو.(أنسامد).

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