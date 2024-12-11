مشروع ترميم حدائق بوبولي في فلورنسا يصل إلى15 مليون يورو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

مشروع ترميم حدائق بوبولي في فلورنسا يصل إلى15 مليون يورو

11 ديسمبر 2024, 09:39

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - تكلف مشروع الترميم في حدائق بوبولي في فلورنسا، 15 مليون يورو، ويهدف إلى إعادة إحياء العديد من معالم الحديقة التاريخية والمهمة.

ويشمل المشروع ترميم المدرج الذي سيستضيف العروض مجددًا، بالإضافة إلى ترميم نوافير نبتون الأثرية والجزيرة، التي ستستعيد ميزاتها المائية.

أعلن عن ذلك معرض أوفيزي في فلورنسا، مشيرًا إلى أن المناقصات الخاصة بالأعمال قد تم إطلاقها، وتديرها هيئة الإشراف على بيزا وليفورنو بالتعاون مع مجمع المتحف.

فيما يتعلق بالمدرج، يتضمن الترميم أعمالًا نحتية وإنشائية ونباتية، بما في ذلك تكييف النباتات بما يتناسب مع البيئة. مدة الأعمال المتوقعة هي عشرة أشهر، بتكلفة تبلغ 5.1 مليون يورو، منها 4.5 مليون يورو .

أما الأعمال الأخرى المتعلقة بالجزيرة ونوافير نبتون، والتي تبلغ قيمتها 7.6 مليون يورو، فستستغرق حوالي عامين ونصف. تشمل هذه الأعمال ترميم النوافير الأثرية التي تحتوي على 100 آلية تدفق أصلية، بالإضافة إلى صيانة الأحواض والمناطق المحيطة بالبنى التحتية لإمدادات المياه.

كذلك، بدأت الإجراءات المتعلقة بترميم التراث النباتي للحديقة، بميزانية تقدر بـ 865 ألف يورو، إلى جانب تطوير مشروع لإعادة تأهيل شبكة مسارات المشاة والمركبات في الحديقة بتكلفة 600 ألف يورو.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:14

وصول فتاة صغيرة سافرت بمفردها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

10:15

إيطاليا:أحكام بالسجن على 3 مهربين مهاجرين

15:42

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع وقود إيني إلى خمسة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:14

وصول فتاة صغيرة سافرت بمفردها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

10:15

إيطاليا:أحكام بالسجن على 3 مهربين مهاجرين

15:42

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع وقود إيني إلى خمسة