إيطاليا: المعرض الوطني للنشر الصغير والمتوسط يغلق أبوابه

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا: المعرض الوطني للنشر الصغير والمتوسط يغلق أبوابه

عدد الحضور 115 ألف شخص

09 ديسمبر 2024, 11:14

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - أغلق معرض "الكتب الاكثر تحرراً "Più libri più liberi" أبوابه هذا العام بنجاح مسجلاَ حضورًا مشابهًا لعام 2023 حيث بلغ عدد الحضور 115 ألف شخص، مع استقرار في المبيعات والفعاليات الثقافية التي قدمها الناشرون.

وأكد المنظمون أن المعرض استمر في التأكيد على مكانته كحدث ثقافي رئيسي في العاصمة الإيطالية، وحدث مرجعي في مشهد النشر الإيطالي.

المعرض، الذي نظمته جمعية النشر الإيطالية، اختتم فعالياته في 8 ديسمبر في "نوفولا ديل إيور" في روما.

وسيُقام المعرض المقبل في ديسمبر 2025 في نفس المكان. موضوع المعرض في 2025 سيكون "الأسباب والمشاعر"، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ250 لجين أوستن. ك ما سيُعقد معرض "Più libri all'annure" بالتعاون مع مكتبات Istituto في روما ابتداءً من يناير 2025، حول نفس الموضوع.

معرض الكتب الأكثر تحررًا" هو المعرض الوطني للنشر الصغير والمتوسط ;;الذي يقام سنويًا في روما بإيطاليا. ..ويضم المعرض العديد من العارضين، ويستضيف مجموعة متنوعة من الضيوف، وينظم العديد من الفعاليات التي تركز على الكتب والأدب. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:17

موجة برد قاسية تضرب إيطاليا

16:43

فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار على جميع الجبهات

10:28

تاياني : وضع الإيطاليين في سوريا تحت السيطرة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:17

موجة برد قاسية تضرب إيطاليا

16:43

فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار على جميع الجبهات

10:28

تاياني : وضع الإيطاليين في سوريا تحت السيطرة