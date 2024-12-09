إيطاليا: المعرض الوطني للنشر الصغير والمتوسط يغلق أبوابه

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - أغلق معرض "الكتب الاكثر تحرراً "Più libri più liberi" أبوابه هذا العام بنجاح مسجلاَ حضورًا مشابهًا لعام 2023 حيث بلغ عدد الحضور 115 ألف شخص، مع استقرار في المبيعات والفعاليات الثقافية التي قدمها الناشرون.وأكد المنظمون أن المعرض استمر في التأكيد على مكانته كحدث ثقافي رئيسي في العاصمة الإيطالية، وحدث مرجعي في مشهد النشر الإيطالي.المعرض، الذي نظمته جمعية النشر الإيطالية، اختتم فعالياته في 8 ديسمبر في "نوفولا ديل إيور" في روما.وسيُقام المعرض المقبل في ديسمبر 2025 في نفس المكان. موضوع المعرض في 2025 سيكون "الأسباب والمشاعر"، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ250 لجين أوستن. ك ما سيُعقد معرض "Più libri all'annure" بالتعاون مع مكتبات Istituto في روما ابتداءً من يناير 2025، حول نفس الموضوع.معرض الكتب الأكثر تحررًا" هو المعرض الوطني للنشر الصغير والمتوسط ;;الذي يقام سنويًا في روما بإيطاليا. ..ويضم المعرض العديد من العارضين، ويستضيف مجموعة متنوعة من الضيوف، وينظم العديد من الفعاليات التي تركز على الكتب والأدب. (أنسامد).

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