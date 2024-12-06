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أسبوع مجوهرات روما هذا العام بعنوان "عام الباروك الجديد"

06 ديسمبر 2024, 09:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - قالت مونيكا تشيتشيني مديرة أسبوع مجوهرات روما، إن المعرض سيكون هذا العام تحت عنوان "عام الباروك الجديد".

ويعد أسبوع روما حدثاً فريداً لتثمين المجوهرات ويقام في روما في الفترة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر ويقدم مجوهرات معاصرة لصناع وفنانين وصائغين إيطاليين وعالميين.

وأضافت: يعد الباروك أحد أروع الفصول في تاريخ الفن، وقد تطور في سياق اجتماعي يتسم بقدر كبير من عدم اليقين، ويتكون أيضًا من اكتشافات علمية مهمة وعالم لا نهائي، يتميز بلغة جمالية مذهلة ودهشة.

وتتكون مجوهرات عصر الباروك من أساور منحوتة غير منتظمة الشكل، وتيجان الشمعدان البرونزية (يمكن ارتداؤها أو عرضها لأنها تحمل شموعًا لإشعالها)، بالإضافة إلى التيجان التي تسقط فوق العينين، وتخفيها خلف عدسات خضراء ولكنها تعززها أيضًا بإطارات تشبه النظارات.

الباروك حركة فنية مشابهة للحركة الحالية، حيث يعيش الإنسان، متأثرًا بالثورة التكنولوجية والعالم الافتراضي، في مساحة هائلة وغير مفهومة لدرجة أنها قد تكون في بعض الأحيان مزعزعة للاستقرار.

(أنسامد).

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