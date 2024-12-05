إيطاليا: تزايد الطلب على الأدوات الذكية فى المطبخ

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - في عالم الطعام الفاخر، يتزايد الاهتمام بالأدوات والإكسسوارات التي تجمع بين الجودة العالية والتصميم العصري. يعكس هذا الاتجاه الجديد في الطهي والتمتع بالطعام تطورًا كبيرًا في ذوق عشاق المأكولات الفاخرة، الذين يسعون للحصول على أدوات طهي فريدة وأجهزة مبتكرة تجعل من تجربة الطهي أكثر استمتاعًا ورقيًا، لاسيما في إيطاليا، بلد التذوق.من أبرز هذه الاتجاهات الجديدة، تزايد الطلب على الأدوات الذكية التي تدمج التكنولوجيا مع الطهي، مثل الروبوتات المطبخية عالية الأداء التي تقدم وظائف متعددة مثل القلي والتحمير والطهي البطيء، مع توفير تعليمات ووصفات خطوة بخطوة عبر التطبيقات الذكية. من الأمثلة على ذلك، روبوت المطبخ "Chef IQ" الذي يقدم تقنيات متقدمة وأسطوانات متعددة الأغراض، أو الروبوت "Bimby" الذي يتصدر مبيعات إيطاليا ويتميز بتصميمه الأنيق وشاشته التي تعمل باللمس.وفي هذا السياق، بدأت بعض العلامات التجارية الشهيرة في تقديم ملحقات مخصصة ومصممة خصيصًا لجذب هؤلاء الطهاة المتطلبين.أما في عالم الهدايا الفاخرة، فقد تخصص بعض المتاجر الكبرى مثل "هارودز" أقسامًا كاملة لمنتجات عشاق الطعام، مثل آلات القهوة الإسبريسو من لا مارزوكو التي تُستخدم في المقاهي الشهيرة حول العالم، أو مكونات الطعام الفاخرة مثل حبوب قهوة كوبي لواك البرية التي تُزرع في إندونيسيا وتعد من أندر أنواع القهوة في العالم.وفي نفس السياق، يظهر الطهاة المبدعون مثل فرانشيسكو فيريتي، الذي يقدم أفكارًا مبتكرة مثل بانيتون الطماطم الإيطالية بالشوكولاتة، وهي وصفة فاخرة مصنوعة من طماطم مسكرة محلية.هذا الاهتمام المتزايد بالأدوات الذكية يعكس رغبة المستهلكين في الحصول على تجربة طهي أكثر تخصيصًا وابتكارًا. فبدلاً من مجرد إعداد الطعام، أصبح الطهي هواية يعبر بها الأفراد عن ذوقهم وأسلوب حياتهم. (أنسامد).

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