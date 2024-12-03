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طراز جديد من يبسيلون ينضم لعائلة لانشيا

03 ديسمبر 2024, 08:25

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - أطلقت شركة لانشيا الإيطالية لصناعة السيارات، مبادرة بعنوان "أيام تجربة يبسيلون الجديدة"، التي تحتفي - خلال فترة ما قبل عيد الميلاد - بالأناقة والابتكار ومتعة القيادة للطراز الجديد الذي أضيف مؤخراً إلى عائلة لانشيا.

بدءًا من هذا الأسبوع وحتى 15 ديسمبر، ستقوم فروع لانشيا البالغ عددها 160 فرعا، أو بالأحرى صالات عرض العلامة التجارية التي تم تجديدها والمنتشرة في كافة أنحاء إيطاليا، بتحديد أبرز المواقع التي تتمتع بحضور وسحر كبير لعرض تجربة العلامة التجارية أمام أرقى الفنادق الساحرة أو في أشهر مراكز التسوق، وفي المواقع الليلية النابضة بالحياة أو في الشوارع المجاورة للمسارح أو المتاحف المشهورة عالميًا.

على وجه الخصوص، في كل موقع من هذه المواقع وطوال عطلة نهاية الأسبوع، سيتم إنشاء منطقة عرض مع نموذج لسيارة يبسيلون الجديدة في الوسط. علاوة على ذلك، ومن أجل جعل التجربة أكثر جاذبية، من المقرر تنظيم بعض العروض الفنية والموسيقية.

وستسمح هذه المعارض التي تقام في الهواء الطلق أيضًا بإجراء اختبارات القيادة على متن السيارة الجديدة. (أنسامد).

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