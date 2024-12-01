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افتتاح أول "غرفة طوارئ" للقطط في إيطاليا

01 ديسمبر 2024, 11:49

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - شهدت مدينة فورت مارجيرا بالقرب من البندقية، افتتاح أول "غرفة طوارئ SOS" في إيطاليا مخصصة للقطط التي تحتاج إلى مأوى ورعاية، لأن أصحابها لم يعودوا قادرين على الاعتناء بها.

تم افتتاح المركز يوم الجمعة في موقع تابع لفرع المنظمة الوطنية لحماية الحيوان (ENPA) في البندقية، بدعم من البلدية المحلية ومؤسسة فورت مارغيرا ومؤسسة ENEL.

وقد صُممت "غرفة الاستغاثة" لايواء القطط ومساعدتها مؤقتًا، خلال فترات عدم قدرة أصحابها على رعايتها، بسبب المرض أو صعوبات أخرى، بالإضافة إلى توعية وتثقيف المواطنين بحقوق الحيوانات، حسبما ذكرت أقدم وأكبر منظمة غير ربحية للرفق بالحيوان في إيطاليا.

وبالإضافة إلى استضافة القطط التي تحتاج إلى رعاية، سيعمل المركز أيضًا على الترويج لممارسات تبني جيدة، وتثقيف الأطفال على احترام الحيوانات.

كما سيقدم المركز معلومات مفيدة للعائلات فيما يتعلق بالتشريعات التي تحظر التخلي عن الحيوانات الأليفة والخدمات المتاحة لدعم أصحاب الحيوانات في المنطقة. (أنسامد).

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