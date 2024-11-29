لانشيا تحتفل بمرور 118 عامًا على تأسيسها

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - تحتفل شركة لانشيا الإيطالية لصناعة السيارات بمرور 118 على تأسيسها. وسطرت لانشيا - علامة السيارات التي تأسست في تورينو - صفحات لا تُنسى في تاريخ السيارات بطرازات مبتكرة مثل لامبدا وأوريليا.ولا تقتصر إنجازات لانشيا على هذا الدور فحسب، فقد أوصلت إيطاليا إلى الريادة عالميا في مجال سباقات السرعة بفوزها بـ 15 بطولة عالمية.وفي هذا السياق، ستقام احتفالات العلامة التجارية التابعة لمجموعة "ستيلانتس"، في المقر الرئيسي في تورينو، حيث سيتمكن الموظفون من الاحتفال بهذه الذكرى مع الإدارة والتعرف عن قرب على سيارة يبسيلون الجديدة المعروضة في مدخل المقر.وسيشارك في احتفالات الشركة أيضا موظفو لانشيا في مصنعي سرقسطة (إسبانيا) وبواسي (فرنسا)، ضمن فاعلية رمزية مع أولئك الذين يواصلون كل يوم، بالتزام وفخر، كتابة صفحة جديدة في تاريخ لانشيا.وقال لوكا نابوليتانو، الرئيس التنفيذي لعلامة لانشيا التجارية : أنا فخور بالاحتفال بهذه الذكرى السنوية التي تمثل فصلا آخر من تاريخنا الأسطوري، الذي صنعناه من الأناقة الخالدة والابتكار التكنولوجي والأرقام القياسية الرياضية.وتابع : خلال 118 عامل تمثل تاريخها، ابتكرت لانشيا منتجات راقية وسيارات إيطالية مبتكرة ومتميزة والتي لا تزال راسخة في أذهان الناس على الرغم من مرور كل هذا الوقت. (أنسامد).

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