(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - عُقد في معهد الثقافة الإيطالي في لندن حوارٌ هام حول آخر التطورات المتعلقة بعلامة "صنع في إيطاليا". وقد شهد اللقاء مشاركة المهندس المعماري والمصمم نايجل كوتس والرئيس التنفيذي لسلسلة E1، رودي باسو، التي تُعدُّ أول بطولة عالمية للزوارق الكهربائية.تناول الحوار "حالة الفن" مُسلطًا الضوء على أهمية الحفاظ على هوية "صنع في إيطاليا" كمفهوم متكامل، يمتد من التصميم إلى الإنتاج، مشيرا إلى التحديات التي تواجه العلامة الإيطالية في المحافظة على تقاليدها في ظل العولمة.وقد أوضح كوتس، المهندس المعماري الإنجليزي الذي يُعَشِق إيطاليا، أهمية أن يظل مفهوم "صنع في إيطاليا" حقيقياً، قائلاً: "يجب أن نكون حذرين في تطبيق هذا المصطلح، فقد أصبح من الشائع مؤخراً أن لا يكون المنتج فعلاً مصنوعاً في إيطاليا، وهذا يُلحق ضرراً بالسمعة".يعكس هذا التحذير التحديات التي تواجه الصناعة الإيطالية في الحفاظ على تميزها التقليدي مع الابتكار.من جهته، أضاف باسو أن علامة "صنع في إيطاليا" يجب أن تظل مرتبطة بتفاصيل دقيقة من الحرفية والابتكار، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هذه الركائز لضمان استمرار النجاح. (أنسامد).

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