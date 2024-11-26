معرض للسيارات التاريخية في ترينتو

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - يشارك نادي السيارات في ترينتو في معرض حول السيارات التاريخية بعنوان "عجلات من التاريخ"، الذي ينظمه نادي السيارات الإيطالي ونادي السيارات التاريخية.تقدم هذه الفعالية، في نسختها الوطنية السابعة، مجموعة من سباقات الرالي وجولات مصحوبة بمرشدين في مناطق الجذب السياحي بالمنطقة، بالإضافة إلى حفلات تنظمها الاتحادات الإقليمية.اختار نادي السيارات في ترينتو تاريخ 8 ديسمبر 2024 ليكون موعدًا لتقديم أول حدث غير تنافسي مخصص للسيارات التاريخية لجميع المتحمسين.يقول رئيس نادي ترينتو للسيارات، فيورينزو دالميري: "تعد هذه الفعالية الأولى التي تهدف إلى جمع وتعزيز الشغف بالسيارات التاريخية داخل منظمتنا وفي منطقتنا، وستتبعها فعاليات أخرى. هذه الفعالية ستفتح المجال لاستضافة أحداث من هذا النوع مستقبلاً." وقد تم دعوة جميع أصحاب السيارات القديمة إلى نقطة الانطلاق يوم الأحد 8 ديسمبر، في ساحة بيديكاستيلو، أمام الكنيسة التي تحمل نفس الاسم في ترينتو.سيسير الموكب نحو بيفي تيسينو، مرورًا ببوسنتينو وبحيرات ليفيكو وكالدونازو، قبل الوصول إلى متحف كازا ألسيد دي جاسبيري، حيث سيتم مرافقة الضيوف في جولة إرشادية. (أنسامد).

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