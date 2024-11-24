شارع مونتينابوليوني في ميلانو أغلى شارع تجاري في العالم

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - تم تصنيف شارع مونتينابوليوني في ميلانو كأغلى وجهة تجارية في العالم، وذلك وفقا لتقرير "الشوارع الرئيسية في العالم" لعام 2024 الذي أصدرته مجموعة العقارات كوشمان آند ويكفيلد هذا الأسبوع.وأوضحت المجموعة أن شارع مونتينابوليوني تفوق على شارع "أبر فيفث أفينيو" في نيويورك ليصبح أول شارع أوروبي يحتل المرتبة الأولى في تاريخ التقرير الذي يمتد علي مدى 34 عامًا.وأفادت المجموعة: "يعكس هذا التصنيف نموًا قويًا للإيجارات في الشارع الإيطالي، والذي تجاوز 30٪ في العامين الماضيين، مدعوما هذا العام بارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي".ويرصد التقرير 138 موقعًا تجاريًا حضريًا حول العالم على أساس قيمة الإيجارات الرئيسية.وأضافت المجموعة أن منطقة مونتينابوليوني سجلت إيجارات أساسية بقيمة 20 ألف يورو للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ 19.537 يورو لمنطقة أبر فيفث أفينيو. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA