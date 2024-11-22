افتتاح "لاسكالا" بعد إنتهاء أعمال الترميم

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - يعود مسرح "تياترو لاسكالا" في ميلانو إلى العمل مع بداية موسمه الشتوى في 7 ديسمبر القادم بعد خضوع واجهته لعملية ترميم ضخمة استمرت لمدة 10 أشهر بعد عشرين عاماً من أخر عملية ترميم خضع لها.وقد شملت أعمال الترميم عملية تنظيف وتوحيد الألوان وحماية الأسطح، وتمت استعادة الألوان الأصلية التي تأثرت بفعل التلوث والعوامل الجوية.ومن أبرز نتائج الترميم، الألوان المتجددة التي تضفي جمالا على الواجهة، وخاصة النقش البارز الذي يصور "عربة أبولو" في مشهد أسطوري لفايتون على خلفية السماء.وأشار مستشار الموارد المالية والاقتصادية والتراثية، إيمانويل كونتي، إلى أن هذا الترميم يعيد الواجهة إلى روعتها الأصلية، موضحًا أن أعمال الترميم تضمنت أيضًا تحسين مظهر بعض المباني المحيطة، مثل قصر مارينو والمبنى القديم في فيا مارينو. (أنسامد).

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