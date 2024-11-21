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جوتشي تقدم 3 عروض أزياء موحدة للرجال والنساء

21 نوفمبر 2024, 10:22

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - أعلنت دار جوتشي للأزياء الراقية عن تقديم ثلاث عروض أزياء موحدة للرجال والنساء تحت إشراف المدير الإبداعي ساباتو دي سارنو.

ستجمع هذه العروض بين المجموعات الرجالية والنسائية في عروض موحدة، ستُعرض على مدار السنة في ثلاث مناسبات رئيسية. أولها عرض ميلانو في فبراير، الذي سيكون بمثابة الافتتاح لهذه السلسلة من العروض، وسيحمل شعار "سردية متماسكة" تجمع بين الأناقة والتفاصيل الدقيقة، وفقًا لرؤية دي سارنو الإبداعية.

ثم يأتي عرض ميلانو في سبتمبر، الذي يستمر في عرض مجموعات خريف وشتاء 2025/2026 وربيع وصيف 2026، مع الحفاظ على النهج المدمج بين الجنسين.

أما العرض الثالث، فسوف يقام في فلورنسا في 15 مايو (كروز 2026)، مستمرًا في عرض المجموعات المختلطة للرجال والنساء.

تأتي هذه الخطوة في إطار فلسفة دي سارنو، التي تسعى إلى خلق "حوار مستمر" بين عوالم الأزياء الرجالية والنسائية، مما يساهم في بناء سرد متعدد الأوجه يعزز من تفرد كل مجموعة، بينما يدمج بين الأنوثة والذكورة بأسلوب يتناغم ويثري كل منهما الآخر. (أنسامد).

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