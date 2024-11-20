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"جائزة كيرينج جينيريشن" للمجوهرات لتعزيز الاستدامة والابتكار

20 نوفمبر 2024, 10:30

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - أطلقت شركة "كيرينج" بالتعاون مع (الاتحاد العالمي للمجوهرات) وبولى ديزاين - بوليتكنيكو دى ميلانو-، "جائزة كيرينج جينيريشن" للمجوهرات، وهي جائزة مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع المجوهرات.

وتعتبر هذه الجائزة منصة فريدة تشجع على الابتكار المسؤول في مجال المجوهرات، مع التركيز على الاستدامة.

وتهدف هذه الجائزة إلى تقديم فرصة للجامعات العالمية والشركات الناشئة للمشاركة في تحديات تساهم في تطوير مشاريع مجوهرات تدمج بين التصميم الإبداعي والممارسات المستدامة.

كما سيتمكن الطلاب من 10 جامعات أكاديمية مشهورة عالميًا من تقديم مشاريع تحت إشراف أساتذتهم، بينما ستقوم الشركات الناشئة بتقديم حلول مبتكرة في مجال المجوهرات المستدامة.

تتضمن المسابقة تقديم مشاريع في فئتين: فئة الطلاب وفئة الشركات الناشئة.

وسيقوم المشاركون بتطوير مشاريعهم بالتعاون مع أساتذة متخصصين، وسيتم تقييم هذه المشاريع من قبل لجنة تحكيم مختارة بعناية.

في المرحلة النهائية، سيتم اختيار 4 متأهلين للتصفيات النهائية، اثنان من فئة الطلاب واثنان من فئة الشركات الناشئة، الذين سيعرضون مشاريعهم في معرض جى سى كيه في لاس فيغاس في يونيو 2025.

من خلال هذه المبادرة، تهدف كيرينج إلى توجيه صناعة المجوهرات نحو طرق أكثر استدامة وتوفير منصة للإبداع والابتكار في هذا المجال الحيوي.

كيرينج هي مجموعة فرنسية للسلع الفاخرة وهي ثاني أكبر مجموعة في العالم بعد شركة لوى فيتون الفرنسية أيضاً للترويج للرفاهية من حيث الإيرادات. (أنسامد).

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