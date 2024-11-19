نوميسما: تحول استهلاك الإيطاليين نحو النبيذ العضوي

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - أكد مرصد نوميسما للنبيذ تحول في استهلاك النبيذ في إيطاليا، حيث يتجه الشباب بشكل متزايد نحو النبيذ العضوي والمستدام، ويفضلون أيضاً تجربة سياحة النبيذ، والاهتمام بالعبوات الخفيفة والابتكارات الجديدة في هذا المجال.المرصد أشار أيضاً إلى أن عدد مستهلكي النبيذ العرضي (غير المنتظم) ارتفع من 45% إلى 60%، وهذا التغير يظهر بشكل خاص بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 25 سنة فأكثر.وفي إطار المنتدى العالمي الثالث للمرأة والنبيذ المنعقد حالياً في روما، أعلنت دانييلا ماستروبيراردينو، رئيسة الجمعية، عن تنظيم حفل تذوق دولي كبير للنبيذ مخصص للنساء في عام 2025. سيكون هذا الحدث فرصة لعرض تميز النبيذ الإيطالي وتعزيز العلاقات الدولية في هذا المجال.إيطاليا تضم حوالي 30,000 شركة نبيذ، منها 1,800 شركة صناعية و241,000 شركة زراعية، تعمل في مراحل مختلفة من سلسلة التوريد.وتصل مبيعات النبيذ الإيطالي 16 مليار يورو، بما يعادل 9% من قطاع الأغذية والمشروبات في إيطاليا، كما أن الصادرات تمثل 15% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية.تُعد سياحة النبيذ أحد الموارد الاستراتيجية المهمة، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى 2.9 مليار يورو في عام 2023، وتعد من القطاعات السريعة النمو، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة. (أنسامد).

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