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ارتفاع حجم صادرات زيت الزيتون الإيطالي

18 نوفمبر 2024, 09:03

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - مع ارتفاع حجم صادرات زيت الزيتون الإيطالي هذا العام، تؤكد إيطاليا مكانتها كواحدة من أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم، بعد إسبانيا مباشرة.

ووفقا لمعهد خدمات السوق الزراعية والغذائية (إسميا) استنادا لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ارتفع حجم صادرات زيت الزيتون الإيطالي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 7% من حيث الحجم و61% من حيث القيمة، لتتجاوز 1.9 مليار يورو.

ومن الجدير بالذكر تتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان المستوردة لزيت الزيتون الإيطالي حيث تستحوذ على 29% من الصادرات الإيطالية و31% من الإيرادات، وفقا للبيانات الاقتصادية الصادرة خلال معرض إيفوليو، المعرض الدولي الجديد الذي تنظمه شركة "سيناف" التي تنظم المعارض التجارية، بدعم من إدارة الزراعة والتنمية الريفية والبيئية في بوليا. (أنسامد).

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